Meteo Sardegna. Domani in arrivo neve, vento e mareggiate

Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha emesso un avviso di ordinaria criticità per rischio idraulico a partire dalle 14 di oggi e fino alla mezzanotte di domani sul bacino Logudoro. Inoltre a partire dalle 10 di domani e sino alla mezzanotte è stato emesso un avviso di condizioni meteo avverse con il quale si comunica che nella giornata di domani a partire dalla mattina si prevedono deboli nevicate dai 500-600 metri sulla sardegna settentrionale e centrale. Dalle ore centrali sono inoltre previsti venti forti da nord-ovest prevaletemente sui settori occidentale e settentrionale; burrasca lungo le coste settentrionali e localmente su quelle occidentali. Sulle coste esposte saranno possibili mareggiate.







Le norme di comportamento da adottare prima, durante e dopo fenomeni di carattere nevoso sono consultabili al seguente indirizzo web: http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_cosa_fare_idrogeologico.wp?contentId=APP34729

VENTO E MAREGGIATE : massima prudenza se ci si trova alla guida di un’automobile o di un motoveicolo in quanto, specie in presenza di forti raffiche laterali, esse tendono a far sbandare il veicolo; prestare particolare attenzione nei tratti stradali più esposti, come quelli all’uscita dalle gallerie e sui viadotti. Inoltre è opportuno evitare la circolazione con mezzi telonati e caravan. Sulle zone costiere, alla forte ventilazione è associato il rischio mareggiate, in particolare se il vento proviene perpendicolarmente rispetto alla costa. Per questo: prestare la massima cautela nell’avvicinarsi al litorale o nel percorrere le strade costiere evitando la sosta sulle strutture esposte a mareggiate. Evitare la balneazione e l’uso delle imbarcazioni. Le norme di comportamento da adottare prima, durante e dopo fenomeni di vento e mareggiate sono consultabili al seguente indirizzo web:http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_cosa_fare_idrogeologico.wp?contentId=APP29842