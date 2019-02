Alghero a Paese che Vai, la Rai registra una puntata nel centro storico

Alghero presenta le sue bellezze, il suo patrimonio culturale, la sua storia, le sue peculiarità. Paese che Vai, il programma di Rai Uno che racconta l’Italia come un grande "museo diffuso" da divulgare e promuovere, sta registrando una puntata interamente dedicata alla città. Le fortificazioni, l’ambiente, la storia, le eccellenze del territorio: il programma condotto da Livio Leonardi in onda la domenica alle 9:40 spiega la città declinandone i suoi aspetti più suggestivi. Oggi hanno avuto inizio le riprese nella zona del porto della puntata che andrà in onda nel prossimo mese di marzo. Per tutta la settimana la troupe realizzerà le immagini nei diversi luoghi caratteristici del centro storico e nel territorio.