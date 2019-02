Regionali, gli studenti della Consulta Provinciale di Sassari interrogano i candidati

Trasporto pubblico, edilizia scolastica e dispersione: questi sono i temi sui quali i rappresentanti della Consulta Provinciale degli Studenti di Sassari (CPS) chiedono ai 7 candidati alla presidenza della Regione di esprimersi pubblicamente. "A breve saremo chiamati a votare, ma la scuola non è al centro della campagna elettorale" dicono i ragazzi "per questo chiediamo alla politica risposte concrete". L'appello, diffuso sui social e sulla stampa tramite un video, si conclude con la speranza che gli aspiranti governatori rispondano al più presto alle richieste degli studenti, che hanno anche coniato un hashtag per l'occasione: #ripartiamodallascuola. Proprio su uno dei temi trattati, il trasporto pubblico per gli studenti pendolari, la Consulta di Sassari ha recentemente dedicato uno studio approfondito, che si è concretizzato in un sondaggio sul servizio ARST al quale hanno partecipato oltre 1400 studenti.