Sesta edizione del Corso per navigatori e piloti “Alberto Ganau”

“Come dal primo anno Carlo Cassina sarà il responsabile nonché attore principale di questa meravigliosa avventura – ha detto Imperio -. Nel progetto assieme a Imperio anche Salvatore Musselli, Stefano Pudda e Cristiana Canu.





Lo scorso anno ospite d’onore il due volte campione del mondo di Rally con la sua Lancia Miki Biasion. “Mettiamo la nostra passione e la nostra esperienza a disposizione di chi si vuole avvicinare a questa fantastica disciplina – ha aggiunto infine Cassina - o a chi, grazie alla presenza di campioni di spessore, voglia far crescere la propria conoscenza o esperienza e acquisire nozioni in più”.













Tutto pronto per la sesta edizione del corso Navigatori e piloti e prima licenza “Alberto Ganau” in programma il 22, 23 e 24 marzo a Tempio Pausania. Il corso è organizzato dalla società LRT Sardinia nella persona di Nicolò Imperio, con la collaborazione del Team Autoservice Sport e dell’Automobile Club Sassari. La tre giorni si svolgerà anche quest’anno nell’hotel Pausania INN, ormai diventata la casa naturale del corso.Il corso è nato nel 2014 per dare continuità ad un idea di Alberto Ganau che, parlando con Nicola, gli aveva prospettato la voglia di voler organizzare un corso per piloti e navigatori. Purtroppo il destino non gli ha dato la dato la possibilità di coronare il suo sogno. Siamo arrivati al 2019 ed il sogno di Alberto continua più vivo che mai.La prima giornata, il 22 marzo, verrà dedicata esclusivamente al rilascio della prima licenza per navigatori. Il 23 marzo si cercherà di dare un’impronta indirizzata soprattutto ai piloti e alle note. “Guardando le diverse riprese da “camera car” – ha spiegato Cassina - si evidenzia spesso la difficoltà nel leggere la strada durante le ricognizioni e dettare le note ai propri navigatori”. Per questo motivo Carlo Cassina sarà affiancato da un pilota professionista. Il suo nome è ancora Top secret. Nella giornata di chiusura del corso, il 24 marzo, ritorna a grande richiesta il rally simulato, con un nuovo percorso ma sempre coadiuvato da cronometristi. Il corso è completamente gratuito.Il corso in questa edizione entra a far parte del progetto “Correre per un respiro” per ricerca fondi per la Fondazione Fibrosi Cistica che ha come testimonial la seguitissima pilota Rachele Somaschini, affetta dalla malattia ma che non teme nessuna sfida.Chi volesse iscriversi al corso può trovare il modulo nella pagina Facebook https://www.facebook.com/Corso-Navigatori-e-Piloti-Alberto-Ganau-2019 o scrivere all’indirizzo mail nicolaimperio@me.com.