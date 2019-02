Alghero. Patentino per i possessori dei cani, consegnati gli attestati

Il percorso è stato organizzato dal Comune di Alghero, Settore III - Sviluppo Sostenibile, diretto dal Dott. Luca Canessa, e dall'ATS Sardegna - ASSL di Sassari. Gli incontri sono stati distribuiti su 5 giornate per complessive 18 ore, 10 di teoria e 8 di pratica, e sono stati tenuti da Stefania Uccheddu, medico veterinario comportamentalista, da Antonello Rassu, medico veterinario dell'ATS e da Sabrina Porcu, istruttore cinofilo.





Venerdì scorso si è concluso il percorso formativo riservato ai proprietari e futuri proprietari di cani. È una delle azioni previste dal Ministero della Salute per rendere maggiormente consapevoli i cittadini del che cosa significhi possedere un cane, anche con l'intento di incidere sul fenomeno dell'abbandono e, quindi, sul randagismo, imparando ad interagire con gli animali propri e con quelli che si incontrano per strada.È la prima volta che ad Alghero si organizza un percorso formativo come questo: costituisce l'avvio di una serie di attività che mirano a migliorare la qualità della convivenza tra abitanti e animali da affezione (in particolare cani e gatti), a ridurre quanto più possibile i fenomeni di abbandono e i ricoveri presso le strutture convenzionate, incrementando nel contempo il numero delle adozioni, a tutto vantaggio delle casse comunali.A conclusione del corso, l'Assessore Raniero Selva ha proceduta alla consegna degli attestati ai signori Morena Bentivoglio, Salvatore Langella, Miriam Dieghi, Laura Irranca, Antonio Meloni, Silvia Moretti, Emanuela Scognamillo, e Valentina Ledda. L'intento dell'Amministrazione è quello di ripetere durante il 2019 la positiva esperienza con almeno altri 3 percorsi.