News dal comune di Sassari

Sul sito del Comune www.comune.sassari.it è pubblicato il bando per l’assegnazione di posteggi disponibili nei mercati cittadini. La scadenza del termine per la presentazione delle domande è fissata al 27 febbraio entro le 13.



Bando per la comunicazione di ReciprocaMente. Sul sito www.comune.sassari.it è pubblicato l'avviso di manifestazione d'interesse per la partecipazione alla procedura negoziata di affidamento del progetto “ReciprocaMENTE” per la realizzazione delle azioni di comunicazione sociale e marketing territoriale. Il bando è rivolto ad aziende che abbiano maturato esperienza idonea nel campo del marketing sociale per un ente pubblico. La domanda dovrà essere inviata via pec all'indirizzo: protocollo@pec.comune.sassari.it entro le 12 del 9 febbraio.



Voto domiciliare. Il 4 febbraio scade il termine per la presentazione delle istanze per la richiesta di ammissione al voto domiciliare. La modulistica e tutte le ulteriori informazioni sono pubblicate sul sito www.comune.sassari.it .



Distribuzione buste per il porta a porta. Dal 2 febbraio, nel luogo di ritiro dei rifiuti ingombranti, saranno consegnate le buste per la raccolta dei rifiuti porta a porta nelle borgate. Sabato 2 febbraio a Palmadula, il 9 a La Corte, il 16 a Campanedda e il 23 febbraio a Tottubella. Il 30 marzo saranno distribuite nella borgata a Villassunta, dove potranno recarsi anche gli utenti delle altre borgate che non hanno ritirato le buste precedentemente. Gli abitanti che usufruiscono del servizio porta a porta e non risiedono in queste zone possono ritirare le buste il mercoledì (eccetto i festivi), dalle 8:30 alle 13 e dalle 15 alle 18 nel deposito di Ambiente Italia, a Predda Niedda, strada 4.