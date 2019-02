Porto Torres, ipotesi di riconversione della centrale di Fiume Santo

«Durante la riunione si è parlato anche della dorsale del gas, ma non mi dilungo qui in considerazioni già fatte in precedenza. Ho detto però ai partecipanti di ricordare dei bracci di carico del gnl: il Consorzio industriale provinciale di Sassari ha in dote un finanziamento del Mise e il deposito ipotizzato nel progetto può comunque essere utile a Fiume Santo. Ho invitato i diversi soggetti interessati, partendo dalla Regione, a mettere queste infrastrutture a regime e a farle funzionare, ancora prima di pensare a progetti enormi, forse anacronistici e comunque non realizzabili nel breve periodo, come appunto è la dorsale del gas. Crediamo sia più indispensabile strutturare, almeno per iniziare, il deposito costiero nella zona industriale di Porto Torres».

















Stamattina il sindaco di Porto Torres Sean Wheeler ha partecipato alla tavola rotonda organizzata a Sassari da Confindustria per discutere delle tematiche legate alle previsioni normative di uscita dall’utilizzo del carbone nelle centrali elettriche e le ricadute sulla centrale di Fiume Santo. All’incontro erano presenti, oltre al sindaco, diversi rappresentanti istituzionali, i sindacati e i vertici di EP Produzione di Fiume Santo i quali hanno illustrato alcune ipotesi di riconversione della centrale.«L’incontro di oggi è stato un’importante occasione di approfondimento – commenta il sindaco di Porto Torres Sean Wheeler – e ringrazio Confindustria per l’organizzazione ed EP per il documento di sintesi e le ipotesi di riconversione che sono stati illustrati. In vista dell’adeguamento alla normativa e l’impossibilità di utilizzo del carbone, l’azienda ha proposto al territorio una riconversione della centrale elettrica con l’utilizzo delle biomasse e del gas».«L’impellenza è il calendario – continua il sindaco – e il 2025, data indicata per la cosiddetta uscita dal carbone, arriverà subito. Non si discute che l’obiettivo delle istituzioni debba essere quello di salvaguardare il fabbisogno energetico della Sardegna. L’ipotesi più plausibile, è stato detto da EP, è quella di una centrale alimentata principalmente dalle biomasse, alla quale si aggiungerebbe un’unità più piccola e flessibile alimentata dal gas. La prospettiva proposta da EP Produzione ci conforta. L’adeguamento della centrale a biomasse non avrà un costo significativo e questa modifica non andrà a incidere particolarmente sulla situazione occupazionale; mentre una semplice riconversione a gas è tecnicamente più difficile. Andrebbe infatti costruita una nuova centrale e gli occupati, a pieno regime, sarebbero pochi».