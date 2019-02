Sassari. A fuoco due auto in via Nulvi, nottata in bianco per gli abitanti del quartiere

Un forte scoppio e poi le fiamme. Immediata la chiamata ai vigili del fuoco per mettere in sicurezza due macchine che, per motivi ancora da accertare, sono state divorate dalla fiamme. Si è sentito un forte boato, nel buio della notte. Difficile a causa del buio, per chi vive nel quartiere, capire cosa sia successo o se si tratti di dolo.I vigili del fuoco sono arrivati tempestivamente evitando che le fiamme si propagassero nelle macchine parcheggiate al fianco di quelle coinvolte. Indagini in corso da parte degli inquirenti. La foto è stata scattata da un utente facebook e postata sulla pagina "Sassari Simuove-Segnala a Sassari".