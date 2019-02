Sassari. Semaforo cade come un ramo secco all'incrocio di via Pascoli con via D'Annunzio

Ieri sera, un semaforo all'angolo tra via Pascoli e via D'annunzio è caduto come un ramo secco a causa del forte vento. Fortunatamente quando è crollato non ha danneggiato ne persone ne autovetture. La foto, postata sui social, e precisamente sulla pagina facebook "Segnala a Sassari", ha suscitato la preoccupazione e la rabbia di quanti transitano quotidianamente su quel tratto di strada. La manutenzione della rete urbana ( questo il commento condiviso da tutti gli utenti) è quanto mai essenziale, sopratutto perchè in circostanze atmosferiche particolari come il forte vento, se non viene effettuato il controllo e la sostituzione di semafori datati e o pericolanti, il rischio di incidenti che possono avere conseguenze ben più gravi del solo cedimento della lanterna semaforica, aumenta in maniera esponenziale.