Aperte iscrizioni al Master di II livello in Psichiatria forense e criminologia clinica dell'Uniss

La selezione si terrà il 14 febbraio alle 9.00 nella Biblioteca della Clinica Psichiatrica, Villaggio S. Camillo, Sassari.

























Sono aperte le iscrizioni al Master di II livello in "Psichiatria forense e criminologia clinica" 2018-2019 dell'Università di Sassari. La domanda di partecipazione al concorso di ammissione al Master dovrà essere compilata all’indirizzo https://uniss.esse3.cineca.it entro le 13.00 del 7 febbraio.I titoli di accesso, le materie oggetto di approfondimento e i relativi crediti formativi universitari, l'articolazione didattica del percorso e tutte le altre informazioni utili sono contenute nel bando pubblicato sul sito dell'Università di Sassari al seguente link: https://www.uniss.it/bandi/master-universitario-di-ii-livello-psichiatria-forense-e-criminologia-clinicaIl percorso formativo, organizzato dal Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali, intende favorire l’acquisizione di competenze teoriche, pratiche e metodologiche in merito alla valutazione e al trattamento del paziente psichiatrico autore di comportamenti violenti, predisponendo percorsi terapeutici e riabilitativi, sia per l’autore di reato, sia per la vittima.L’esperto in Psichiatria Forense e Criminologia Clinica potrà utilizzare le competenze strategiche e d’intervento acquisite durante il Master spendendole nelle attività libero professionale, nel settore sanitario, delle perizie in ambito civile, penale e minorile, riabilitativo sia nel pubblico che nel privato.