Sassari quinta a livello nazionale per velocità nel saldare le fatture

insostenibile”.





Venti giorni. È il tempo medio impiegato dall’Amministrazione Regionaledella Sardegna per saldare i propri fornitori, risultando la quinta regione italiana più veloce nel pagare le fatture. Tra le province sarde, il record di velocità spetta a ex aequo a Oristano e all’Area Metropolitana di Cagliari, entrambe con 23 giorni. Tra i Comuni superiori ai 60mila abitanti, il migliore è Sassari (capolista della virtuosità anche a livello Nazionale) con 13 giorni mentre tra quelli più piccoli, record per Alghero con 13 giorni.E’ questo ciò che emerge dall’ultima analisi sui “Tempi di pagamentodella P.A. nell’Isola”, realizzata dall’Osservatorio per le PMI diConfartigianato Imprese Sardegna, su dati MEF del sistema SIOPE+ deiprimi 9 mesi del 2018, attraverso il quale è possibile esaminare i dati sui tempi di pagamento di 1.342 pubbliche amministrazioni in tutta Italia.La Direttiva Comunitaria sui pagamenti 2011/7/UE - recepita con il decreto legislativo 9 novembre 2012 n.192, impone infatti 30 giorni come termine ordinario di pagamento per tutti i settori della PA, derogabile non oltre i 60 giorni come per acquisti del Servizio sanitario nazionale.“Effettuiamo periodicamente un’attenta azione di monitoraggio estimolo su questa tematica e fa quindi piacere constatare il fortecalo dei tempi di pagamento – sottolinea Antonio Matzutzi, Presidentedi Confartigianato Imprese Sardegna – ovviamente parliamo delleAmministrazioni e dei Comuni che sono all’interno della piattaformadel Ministero e che quindi possono essere monitorate”. “I 20 giornidella Regione, e i tempi quasi immediati di tanti Comuni virtuosi –continua il Presidente - sono un enorme passo avanti rispetto ai 103giorni registrati solo di pochi anni fa ma teniamo sempre conto che sitratta dei migliori enti pagatori ovvero una 50ina di enti sardi su377 e che per questi “virtuosi” ne abbiamo tantissimi altri che,immaginiamo, impiegano ancora mesi e mesi”. “In ogni caso è ladirezione giusta – sottolinea Matzutzi - ma non saremo totalmentesoddisfatti finché tutti i Comuni e tutte le altre Amministrazioni nonpagheranno entro i termini di legge. Capiamo che ci siano ancora tantedifficoltà finanziarie e organizzative ma non capiamo perché debbanofarne le spese i professionisti e le imprese”.Per quanto riguarda la Sardegna, come detto, questa risulta in Vposizione (dopo Lombardia, Toscana, Lazio e Friuli) con 20 giornicontro una media nazionale di 32.Tra i Comuni con oltre 60mila abitanti, come detto, il migliore, anche a livello nazionale è Sassari con 13 giorni. Fuori dai tempi imposti dalla Direttiva, Cagliari con 44 e Quartu Sant’Elena con 70 giorni.Tra i comuni sardi di medie dimensioni, come detto, in testa per lavelocità troviamo Alghero con 13 giorni, seguito da Guspini con 14,Tempio Pausania con 15 e Iglesias, Selargius e Terralba con 17. ASorso si paga in 18 giorni, a Sinnai in 19, a Olbia in 20, Quartucciue Arzachena in 21, Porto Torres in 25, Siniscola in 28 e Carbonia nellimite di 30. Fuori dai tempi delle disposizioni della direttivaVillacidro con 31, Nuoro con 41, Ozieri con 46, Assemini con 47,Oristano con 51 e Macomer con 58.“Le nostre imprese – sottolinea il Presidente - hanno bisogno dicertezze sul diritto a veder finalmente onorati i loro crediti. Unavolta risolto definitivamente il problema dei debiti accumulati inquesti anni, per evitare che il fenomeno si ripeta occorre finalmenteadottare la compensazione diretta e universale tra i debiti e icrediti verso la PA”. “La compensazione, prevista tra i criteri dellalegge delega di riforma fiscale - prosegue il Presidente diConfartigianato Sardegna - rappresenta la strada più semplice perrestituire risorse e serenità agli imprenditori. Confartigianato laindica da tempo. Si tratta di fare leva proprio sulla doppia vestedello Stato: esattore e pagatore, consentendo agli imprenditori lacompensazione tra i crediti che vantano nei confronti della Pubblicaamministrazione con le imposte e i contributi da pagare al Fisco”.Poi una segnalazione sulla Ragioneria Regionale: “Ci sono, comunque,ancora fenomeni preoccupanti come quello che accade nella RagioneriaRegionale, che si occupa dei pagamenti dell’Amministrazione Regionale– conclude Matzutzi – questa è chiusa da novembre e lo rimarrà almenofino a marzo per via del riaccertamento dei residui. Questo comportagravi disagi a chi sta attendendo di essere pagato: è una situazione