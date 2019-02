Il presentatore sardo Anthony Peth conduce "Milano Fashion Lovers"

Da oggi in prima serata arriva Milano Fashion Lovers, il nuovo format Tv dedicato al Fashion System. Al timone Anthony Peth, volto noto del piccolo schermo che, in questa nuova avventura verrà affiancato dalla modella Sofia Inglese; Da un’idea di Maria Raffaella Napolitano e scritto da Fabio Lauricella, il salotto di TeleMilano si colora di ricche personalità. La linea editoriale del format è quella del talk show in cui ampio spazio è dedicato agli ospiti con interviste e dibattiti riguardanti il mondo dello spettacolo, della moda e fenomeni di tendenza e di costume. L’ambiente, un salotto in cui scambiarsi consigli e confidenze pronti ad affrontare dibattiti e curiosità. La N&M Management ogni puntata infatti, invita ospiti noti, capitanati da Katia Ferrante, gli opinionisti lanciano delle novità che il telespettatore conosce e a volte no, proprio per questo il pubblico a casa è il vero protagonista che attraverso i social può commentare e lanciare delle provocazioni. Ospite della prima puntata la giornalista Silvana Giacobini, insieme al press agent Giuseppe De Girolamo e alla bellissima show girl Antonella Salvucci. Non sono mancati i momenti di ilarità e divertimento in compagnia di Lorella Ridenti, direttrice di numerosi settimanali, pronta a rispondere a tutte le domande sul mondo del gossip e della moda e di Maria Monsè reduce dal Grande Fratello Vip. Appassionati della Moda il Venerdì in prima serata su Telemilano e il Sabato durante lo speciale in onda su Sky EuropaTv alle 14.00.