Meteo, bollettino delle protezione civile per domenica

Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile, in data odierna, ha emesso un bollettino di condizioni meteo avverse a partire dalle ore 00:00 del 03.02 e sino alle ore 18:00 del 03.02.

L'avviso è di ordinaria criticità per rischio idrogeologico sulle zone di allerta: LOGUDORO e TIRSO (Codice GIALLO); e di ordinaria criticità per RISCHIO IDRAULICO sulle zone di allerta: LOGUDORO, MONTEVECCHIO-PISCHILAPPIU, TIRSO (Codice GIALLO).