Terza sconfitta in Champions league per il Gsd Porto Torres

Niente da fare per il GSD Key Estate Porto Torres a Wetzlar (Germania), dove si stanno giocando le gare del Girone B dei Preliminary Rounds della Champions League di basket in carrozzina. La formazione allenata da coach Lamine Sene è incorsa nella terza sconfitta, stavolta con la squadra britannica The Owls, per 61-77. Manca ancora un match, che i biancoblù turritani disputeranno alle ore 15:00 con i padroni di casa tedeschi del Lahn-Dill, ma per la Key Estate sarà ininfluente, perché l’ultimo posto nel girone è, purtroppo, già matematico e significa fine dell’avventura europea per quest’anno.



L’Oldham Owls prende in mano le redini dell’incontro già dopo pochi minuti della prima frazione. Con l’ex GSD Martin Edwards in splendida forma, il team inglese va in progressione fino al +12, 24-12, del 10’.

Falchi apre le marcature nel secondo periodo, ma The Owls rispondono con Boardman e Perry, raggiungendo il +14 (28-14). Filipski e Mosler cercano di scuotere le Key Estate, ma riescono ad ottenere solo il -11 (24-35), quando mancano 4’39” dall’intervallo. Un nuovo break della squadra inglese manda le due squadre negli spogliatoi per la pausa lunga sul 47-29.



Al rientro in campo va a canestro Edwards, poi il GSD dà una stretta alle maglie difensive e lancia il tentativo di recupero. A 3’10” dalla terza sirena, Mosler segna il 43-54. Le due squadre si rispondono ora colpo su colpo ed al 30’ il tabellone dice 60-49 per l’Oldham Owls.

In avvio di ultimo quarto Puggioni porta subito lo svantaggio del GSD al di sotto della doppia cifra (51-60), ma i biancoblù non riescono ad avvicinarsi di più. Gli inglesi controllano il match.



GSD KEY ESTATE PORTO TORRES – THE OWLS 61-77 (12-24, 17-23, 20-13, 12-17)

GSD KEY ESTATE PORTO TORRES (29/57, 0/7, 3/8 T.L.) – Filipski 15 (6/11, 0/5, 3/3 t.l.), Bandura 8 (4/9, 0/2), Jimenez Gonzalez 2 (1/2), Puggioni 16 (8/13), Mosler 14 (7/11, 0/5 t.l.), Sargent (0/4 da 2), Falchi 6 (3/7), Canu n.e., Veloce n.e. All. Sene

THE OWLS (31/63, 0/2, 15/20 T.L.) – Williams, Edwards 32 (13/25, 6/8 t.l.), Bridge 14 (7/12, 0/2), Perry 19 (6/16, 7/8 t.l.), Frasier 10 (4/6, 2/4 t.l.), Finbow, Boardman 2 (1/1), Love (0/3 da 2). All. Johnson