Carrasegare Olbiesu, meno di un mese alla festa popolare più colorata e divertente dell'anno

Anche per l'edizione 2019 "Gli Amici del Carnevale" hanno saputo creare basi solide: capannoni dedicati, sponsor desiderosi di sostenere gli sforzi dell'organizzazione e qualche sorpresa. Non mancheranno le frittelle, dolce tipico del carnevale in Gallura, ci sarà spazio per le feste dedicate ai più piccoli, per la solidarietà, per le feste in Aeroporto e per la grande apertura all'Auchan di Olbia. L'edizione numero diciotto, segna anche l'inizio della collaborazione con Radio Internazionale Costa Smeralda, che seguirà tutta la comunicazione del Carnevale copresi i collegamenti e le interviste utili per raccontare il Carrasegare Olbiesu alla radio.

Fervono i preparativi della XVIII edizione del Carrasegare Olbiesu, organizzato dall'Associazione Amici del Carnevale presieduta da Ciro Amendola. Una festa popolare, colorata,nata in sordina per diventare con il tempo l'appuntamento più atteso della stagione. Saranno due e sfilate centrali del Carrasegare Olbiesu: Domenica 3 Marzo e Martedì 5 MarzoUn carnevale all'insegna del divertimento e della semplicità che anno dopo anno ha conquistato l'affetto della città diventando tradizione.Carri allegorici sempre più raffinati, creati da giovani, cartapestai imperterriti ricercatori sia nella scelta dei materiali sia delle allegorie, gruppi numerosi per i quali il carnevale diventa ottimo motivo d'incontro nelle settimane che precedono le sfilate e gli appuntamenti canonici.