Settimana baciata dal sole, finalmente l'alta pressione e temperature più miti

Sulla Sardegna torna a splendere il sole. Dopo due settimane di piogge, vento e nuvoloni che sembravano non andar più via, finalmente il sole. Le temperature resteranno rigide sopratutto nelle ore notturne, ma da mercoledì entra di fatto l'anticiclone. Sole e temperature gradevoli sino a domenica. Una settimana mite e temperata per ristabilire il bioclima, anche se sarà solo un piacevole inganno. Sta per rinforzare dalla Siberia un secondo Burian che arriverà anche in Italia e congelerà nuovamente la Sardegna. Aprofittiamo dunque di questo intervallo soleggiato, facendo attenzione alle ghiacciate mattutine nelle strade.