Donato al Comune di Sassari un nuovo pulmino per il trasporto di anziani e persone disabili

Garantire una migliore mobilità a persone con difficoltà motorie. È questo l'obiettivo del progetto di Mobilità Garantita di Pmg Italia, che fornisce in comodato d'uso gratuito ai comuni che scelgono di aderire un pulmino, attrezzato di pedana, e destinato al trasporto di anziani e persone con disabilità. Il tutto grazie al sostegno di trentuno sponsor privati che partecipano con una quota all'acquisto del mezzo.



Ieri mattina si è tenuta in piazza Santa Maria la cerimonia di consegna del veicolo Renault Master nove posti al Comune di Sassari e all’Associazione di Volontariato “La Sorgente”, che gestirà il servizio.



Alla cerimonia erano presenti il sindaco di Sassari Nicola Sanna, l'assessora alle Politiche sociali e pari opportunità Pina Ballore, il responsabile de La Sorgente Gavino Manunta, l'amministratore delegato di Pmg Italia Marco mazzoni, il responsabile territoriale Angelo Dettori, il referente del progetto Claudio Canu e i rappresentanti degli sponsor, ai quali è stato consegnato un attestato di ringraziamento.



Un esempio di collaborazione tra pubblica amministrazione, tessuto economico e produttivo e associazioni di volontariato già sperimentato sul territorio, grazie ai due mezzi donati al Comune di Sassari nel corso del 2017 e del 2018, uno a Casa Serena e l'altro all'Auser.



Il veicolo consegnato questa mattina sarà a disposizione di cittadini e cittadine, in particolare della terza età, che potranno richiederne l'utilizzo tramite La Sorgente, chiamando il numero 3208396682.