Sassari. Progetto Enterprise Oriented, seminari di approfondimento per i bandi territoriali

Nell'ambito delle attività del Progetto Enterprise Oriented, di cui la Camera di Commercio di Sassari è capolfila, sono stati organizzati una serie di seminari per agevolare la collaborazione tra i diversi soggetti istituzionali coinvolti nella programmazione territoriale, al fine di favorire un maggiore e consapevole coinvolgimento delle imprese nei progetti di sviluppo locale e facilitare l'accesso ai bandi territoriali della RAS. Gli incontri sono previsti:



- 7 febbraio 2019 Monti: Workshop per le imprese sul bando territoriale Monte Acuto Riviera di Gallura, destinato alle imprese del settore del Turismo e delle Produzioni Tipiche, dei 10 comuni della Comunità Montana Monte Acuto e Unione di Comuni Riviera di Gallura;



- 11 febbraio / 8 marzo 2019:sportello assistenza tecnica per le imprese di monte acuto e riviera di Gallura sul bando territoriale ( ni-t1) : le imprese, potranno beneficiare - previa richiesta di appuntamento – presso le sedi della Comunità Montana Monte Acuto di Monti e quella del Comune di Loiri Porto San Paolo, di un incontro con gli esperti messi a disposizione dalla Camera di Commercio di Sassari - con lo scopo di offrire un supporto informativo a tutti coloro che intendano presentare una domanda di accesso al Bando Territoriale (allego scheda Informativa del servizio di assistenza).