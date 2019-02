Giovani cantanti lirici sardi, il 20 marzo le audizioni al Teatro Civico di Sassari

Per informazioni è possibile contattare gli uffici dell'Ente Concerti al numero 079/232468 in orario d’ufficio dal lunedì al venerdì.





















È stata fissata per il prossimo 20 marzo la data dell'audizione per giovani cantanti sardi che ogni biennio l'Ente Concerti "Marialisa de Carolis" organizza per fare il punto sul panorama artistico isolano. All'audizione, che si svolgerà al Teatro Civico di Sassari, potranno partecipare coloro che, nati o residenti in Sardegna, alla data del 1° gennaio 2019 non abbiano compiuto 35 anni. Saranno ammessi tutti i registri vocali.Le audizioni per giovani cantanti sardi, giunte quest’anno all’ottava edizione, vengono organizzate con cadenza biennale dall’Ente Concerti per scoprire nuovi talenti tra i cantanti del territorio. Nel corso degli anni alcuni tra gli artisti che hanno preso parte alle audizioni sono stati poi chiamati con successo a partecipare alle produzioni della Stagione lirica di Sassari. Tra loro, il soprano cagliaritano Ilaria Vanacore, vincitrice nel 2017 - è stata Musetta nella Bohème ed Elvira nell’Italiana in Algeri della scorsa Stagione -, il basso Francesco Leone, il tenore Marco Puggioni, il controtenore Ettore Àgati e i soprani Veronica Abozzi e Maria Ladu, tutti coinvolti nel 2018. Nel 2015 a vincere fu invece il soprano Silvia Arnone (una delle dame del Flauto magico 2016), anche lei di Cagliari.