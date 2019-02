La Torres ingaggia il difensore Samuele Romeo

La Torres comunica l’arrivo in rossoblù dell’esperto difensore Samuele Romeo. Il giocatore da domani si allenerà con i nuovi compagni per la seconda parte di stagione agli ordini di mister Sanna: «Questa sfida la affronto con tante motivazioni– le sue prime parole in rossoblù. Arrivo a Sassari per indossare una maglia importante e provare a dare una mano ai miei nuovi compagni che sicuramente non stanno vivendo una situazione semplice. Sono una persona che non molla mai e voglio dare tutto me stesso a questa squadra per uscire al più presto da questa situazione».



Romeo (Palermo – 6/03/89) è un esperto e arcigno difensore centrale con un lungo curriculum. Cresciuto nelle giovanili del Palermo (campionato Primavera 2008/2009 e 2010/2011) ha collezionato diverse esperienze nel professionismo: in serie B con le maglie di Empoli per due stagioni dal 2012 al 2014 e Juve Stabia (2014), e in Lega Pro (Lumezzane nel 2009, Alessandria nel 2010, Sorrento nel 2011, Juve Stabia nel 2015 e 2016, Melfi e Mantova nel 2017). Lo scorso anno ha iniziato nel Latina in serie D prima di passare al Pomigliano. Ha iniziato questa stagione in serie D con la maglia della Lupa Roma.