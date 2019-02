E' guerra allo spaccio, arrestato un giovane di Ittiri

Proseguono senza sosta le attività di prevenzione e repressione del fenomeno connesso ai reati di criminalità diffusa e antidroga disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Sassari. In quest’ottica, i militari della Stazione Carabinieri di Ittiri hanno proceduto all’arresto di un 25enne per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane ittirese, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 5 grammi di cocaina e ulteriori 6 grammi di marijuana, nonché della somma di euro 1.500 in contanti di vario taglio.

La cocaina e la marijuana sono state sottoposte a sequestro penale unitamente al denaro ritenuto provento dell’attività di spaccio.

In sede di udienza di convalida presso il Tribunale di Sassari l’Autorità Giudiziaria ha concordato con l’operato dei Carabinieri della Stazione di Ittiri convalidando l’arresto e disponendo la confisca del denaro sequestrato.

L’ittirese ha patteggiato una pena di 6 mesi di reclusione, pena sospesa, e 1.200 euro di multa.