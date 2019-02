L'Associazione Pistachio Growers esplora la salute del cuore dei sardi e sponsorizza i pistacchi

Gli uomini soffrono per amore, single e millennials si consolano con frutta secca e pistacchi: una ricerca di American Pistachio Growers esplora le emozioni e la salute del cuore dei sardi. Il cuore dei sardi batte per i ricordi (34%) e viaggi (21,4%), si preoccupa soprattutto per il lavoro (47,9%) e si consola con una bella fetta di torta (44,3%), ma si tiene in salute camminando (52,9%) e sgranocchiando frutta secca (51,9%): lo rivela una ricerca realizzata da mUp Research nel mese di dicembre per conto di American Pistachio Growers che per San Valentino ha chiesto agli italiani e in particolare ai sardi , come vivono le emozioni e la salute dell’organo che decreta lo stato della nostra felicità. I pistacchi, sono un Superfood che vanta innumerevoli proprietà benefiche sulla salute cardiovascolare; come afferma la nutrizionista, Martina Donegani, i pistacchi sono molto ricchi di fitosteroli, sostanze utili per abbassare i livelli di colesterolo, con effetto protettivo nei confronti delle malattie cardiovascolari. Anche la ricchezza di acidi grassi buoni, polinsaturi e monoinsaturi, rende questi piccoli semini tra i migliori amici che il nostro cuore possa trovare, senza dimenticare l'ulteriore effetto protettivo esercitato dagli antiossidanti contenuti in abbondanza nei pistacchi.

Cosa fa battere di più il cuore? I ricordi emozionano, lavoro e problemi di cuore fanno preoccupare, gli uomini soffrono per amore



Ricordi (34%) e viaggi (21,4%) regalano le emozioni più intense tra gli intervistati sardi; i problemi di lavoro sono quelli che preoccupano quasi 1 sardo su 2 (47,9%), mentre i problemi di cuore sono il chiodo fisso del 25,1% dei sardi. Al terzo gradino del podio, c’è la famiglia che preoccupa il 23,4% degli intervistati. Per chi soffre di pene d’amore, il conforto degli amici è spesso la soluzione prediletta (32%), al secondo posto si trova lo sport, il 27% degli intervistati, infatti sfogano la loro amarezza tenendosi in forma. Sull’ultimo gradino del podio, si trovano i viaggi (21%), si sa ci sono pochi posti più belli della magnifica Sardegna che riescano a farti dimenticare i problemi! Salute del cuore, alimentazione e sport: vincono frutta secca, i pistacchi in particolare e lunghe passeggiate



Quando si parla di cibi salutari per il cuore, la frutta secca – ricca di grassi “buoni” polinsaturi e monoinsaturi – secondo la survey, è l’alimento largamente preferito da più di 1 sardo su 2 (51,9%), superando significativamente altri cibi amici del cuore come sgombro (19,8%), aglio (12,2%) e cereali integrali (11,5%) e in particolare, fra coloro che prediligono la frutta secca per le sue virtù salutari, i Pistacchi sono la varietà preferita: ben 38% dei sardi li preferiscono alle altre tipologie (noci 19,1% e nocciole 17%). Fra le attività aerobiche salutari per il cuore, la camminata è di gran lunga la più gradita: più di 1 sardo su 2 (52,9%), preferisce tenersi in forma passeggiando. Ben 4 «sportivi» Sardi su 10 (41,2%) affermano di conoscere gli effetti positivi del pistacchio se assunto dopo l’attività sportiva: quasi il 90% sceglierebbe i pistacchi come snack e oltre 1 su 3 lo farebbe per le loro virtù nutrizionali.