A Usini chiude il centro prelievi

"Oltre ai centri citati, l’attività è sospesa anche a Viddalba, Santa Maria Coghinas, Martis, Laerru, Erula. Una decisione che non tiene conto delle esigenze della popolazione, delle difficoltà dei trasporti ma soprattutto nega il diritto a risposte sanitarie adeguate a chi vive lontano dai centri più grandi. Voglio aggiungere – ha concluso poi l’assessore alle politiche sociali Gian Luigi Testoni – riprendendo un concetto espresso nei giorni scorsi dal sindaco di Osilo: "Perché chi usufruisce del servizio domiciliare può effettuare i prelievi in assenza del medico, mentre nei centri comunali, spesso anche di proprietà della stessa Ats, si è costretti ad avere un medico? Non sono abbastanza qualificati gli infermieri per svolgere questo servizio o è mai successo che siano i medici ad occuparsi dei prelievi?".





”. È il racconto di Antonio Brundu, sindaco di Usini, ennesimo primo cittadino alle prese con la chiusura dei punti prelievo nella provincia di Sassari. Oltre Usini, l’elenco comprende già gli ambulatori di Cargeghe, Tissi, Codrongianos, Muros, Osilo.Stando a quanto accade già negli altri centri, il servizio sarà garantito dalla presenza di un’autoemoteca che quindi dovrà fare la spola tra i paesi.