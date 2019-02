Conflavoro parte da Cagliari per la prima tappa del Roadshow dedicato alla rete delle imprese

Conflavoro Pmi ha organizzato un roadshow dedicato al Made in Italy che prevede cinque tappe in giro per l'Italia. La prima è in programma a Cagliari venerdì 8 febbraio al Ceasar's hotel dalle 14,30 alle 16,30.

Obbiettivo dell'incontro sarà quello di approfondire i temi circa le opportunità, i processi di internazionalizzazione d'impresa e creare un rete di sostegno alle imprese di ogni settore, nello sviluppo di un ambizioso iter di espansione al di fuori dei confini nazionali. All'incontro prenderanno parte, tra gli altri, il presidente nazionale di Conflavoro Roberto Capobianco, Manuel Vescovi, senatore che fa parte della commissione Affari esteri del Senato, e il vice presidente nazionale Mario Ara che coordina l'evento.

"Made in Italy significa anche promozione delle eccellenze locali - tiene a sottolineare Ara- ed è quello che abbiamo tutte le intenzioni di fare con la nostra operatività. La Sardegna esprime sotto questo profilo un enorme potenziale grazie alle sue imprese che per qualità dei loro prodotti non sono seconde a nessuno e che possono ben competere in tutti i segmenti del mercato internazionale.

Sarà un momento di confronto particolarmente interessante al quale sono stati invitati i sette candidati alla carica di governatore della Sardegna. Maggiori informazioni per prendere parte all'evento all'800911958.