Appello alle forza politiche di Coldiretti Sardegna per semplificare il sistema burocratico

Riportiamo una nota firmata Coldiretti nella quale si puntano i riflettori sulla burocrazia che complica la vita alle aziende di tutti i settori. L'appello è rivolto al nuovo governo regionale che di formerà da qui a due settimane:











"Prende piede con il passare della campagna elettorale il dibattito riguardante la burocrazia. In particolar modo per il sistema agricolo, dove da 10 anni ormai si lamentano cronici ritardi e malfunzionamenti del sistema burocratico.Coldiretti Sardegna ormai da 5 anni sta portando avanti un progetto di riforma delle norme che regolano il processo di semplificazione di tutti i procedimenti amministrativi che interessano le imprese agricole.Il provvedimento garantisce tempi certi per la conclusione dei procedimenti funzionali, attraverso il meccanismo del silenzio assenso che in 60 giorni, partendo dalla ricevibilità delle istanze dei CAA garantisce l’approvazione delle pratiche.“In buona sostanza se, una volta presentata ai Centri di Assistenza Agricola la domanda, non arriveranno risposte entro i termini stabiliti per la conclusione dell’istruttoria (60 giorni), la pratica sarà considerata approvata.”