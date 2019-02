Sassari. Parcheggi in struttura a pagamento in via dei Mille, mercato civico e viale Dante

Il giorno 01 Gennaio 2019 APCOA PARKING ITALIA S.p.A., operatore leader dei servizi di parcheggio in Italia e in Europa, ha iniziato nella Città di Sassari la gestione dei seguenti parcheggi comunali in struttura: Parcheggio Via dei Mille (395 posti auto - 12 posti moto), Parcheggio Mercato Civico (212 posti auto), Parcheggio Viale Dante (183 posti auto - 23 posti moto)



APCOA gestirà anche il servizio di Bike-Sharing, che si comporrà, quando sarà totalmente attivato, di 23 biciclette a pedalata assistita e coinvolgerà le stazioni di Via dei Mille/Ospedale, Emiciclo e Piazza Conte di Moriana, tutte fornite di 10 colonnine di ciclo-posteggio e pensilina di protezione.

Con l’inizio della nuova gestione, per decisione dell’Amministrazione Comunale, è stata apportata una modifica del piano tariffario, che permette agli utenti di parcheggiare gratuitamente per i primi 30 minuti di sosta.Le nuove tariffe applicate sono le seguenti (valide in tutti e tre i parcheggi):





Sosta a rotazione:



1^ ora di sosta € 1,20 – Frazionamento minimo 60 minuti (30 minuti gratis)



2^ ora di sosta e successive € 1,20/h – Frazionamento minimo 30 minuti



Abbonamenti:



24h/24 – 7/7: Mensile € 60,00 Annuale: € 660,00



Moto: Mensile € 30,00 Annuale: € 330,00



Notturno*: Mensile € 30,00 Annuale: € 300,00



*Validità: 20.00-09.00 Lun/Ven e Sab e Dom 24h



Orari della sosta a pagamento



I tre parcheggi in struttura, con la nuova gestione APCOA, sono aperti al pubblico 24 ore su 24 tutti i giorni. Il parcheggio di Via dei Mille è presidiato nell’arco dell’intera giornata, i parcheggi del Mercato Civico e di Viale Dante dal lunedì al sabato dalle ore 07:00 alle ore 20:00, mentre la domenica ed i festivi viene sempre garantito il servizio attraverso il sistema automatizzato di controllo degli accessi.



Nel Parcheggio di Via dei Mille è attivo il presidio h24, grazie al quale viene esercitato il controllo da remoto anche sugli altri due parcheggi in struttura. Il presidio 24h in loco è supportato anche dalla Centrale Remota APCOA di Mantova, attiva 24h/24. Con la nuova gestione di APCOA, verranno inoltre apportati importanti adeguamenti funzionali, oltre che una serie di migliorie ed all’aggiunta di nuovi servizi, principalmente volti a migliorare la funzionalità della sosta e la sicurezza all’interno delle strutture.



In ogni parcheggio si procederà all’adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale, all’installazione all’ingresso di un pannello a messaggio variabile contenente l’indicazione, in tempo reale, del numero dei posti disponibili, all’installazione di un sistema di comunicazione vocale per assistenza utenti e di MPLS (per la remotizzazione dei segnali audio, video e gestionali). Inoltre si procederà ad adeguare le casse automatiche al fine di permettere il pagamento con carte di credito e di debito, in aggiunta al già possibile utilizzo di monete e banconote);



Nello specifico poi,



Parcheggio Via dei Mille: al fine di aumentare la sicurezza si procederà all’adeguamento della postazione fissa di sorveglianza per consentire il presidio in loco 24h/24, che permetterà di controllare anche gli altri due parcheggi da remoto, oltre che all’installazione di lettori pedonali nelle porte di ingresso, per fare in modo che solo gli utenti effettivi del parcheggio possano accedervi. Per velocizzare il parcamento delle automobili e semplificare le operazioni di pagamento, saranno installati un’ulteriore pista in ingresso, un’ulteriore pista in uscita e una nuova cassa automatica, il sistema di lettura targhe, il Sistema Telepass ed il sistema di Pre-booking (che consentirà di prenotare un posto auto attraverso una piattaforma web).



Parcheggio Mercato Coperto: qui si procederà all’installazione di una nuova cassa automatica (fornita di lettore carte di credito), del Sistema Telepass, del sistema di Pre-booking e di lettori pedonali alle porte d’ingresso, all’implementazione di un sistema di videosorveglianza (con fornitura e posa di 24 telecamere), alla fornitura di un impianto di automazione del cancello e di un impianto semaforico per il controllo dei flussi in ingresso/uscita dal parcheggio.



Parcheggio Viale Dante: sono previsti sia l’adeguamento dell’impianto di videosorveglianza che la fornitura ed installazione di un sistema gestionale composto da una pista di ingresso, una pista di uscita e due casse automatiche. Si procederà inoltre al rifacimento dell’impermeabilizzazione delle vasche del Giardino Moretti, a cui seguirà il ripristino dell’impianto di irrigazione e la ripiantumazione delle aiuole (riconsegnando così un’area verde alla Città di Sassari ed ai sui abitanti). Sarà ripristinato l’impianto fotovoltaico a servizio del parcheggio e dei Giardini Moretti, diminuendo così l’impatto ambientale della struttura.



Relativamente al Bike Sharing, APCOA procederà con l’integrazione informatica del servizio, che permetterà di avere informazioni in real-time relativamente ai dati riferiti alle stazioni (posizionamento sulla mappa, numero di bici disponibili, numero posti liberi, ecc…) e verranno forniti da APCOA, come optional, 20 navigatori, 20 caschetti e 20 antifurti meccanici.



Arturo Benigna, Amministratore Delegato di APCOA Parking Italia S.p.A., dichiara: “La Città di Sassari dispone di un modello infrastrutturale di parcheggi ben al di sopra della media nazionale ed è stato questo, per noi, uno stimolo ulteriore per confrontarci e mettere a disposizione il nostro know-how; gli interventi strutturali e tecnologici che abbiamo proposto, con particolare attenzione all’esperienza dell’utente in tema di fruibilità e sicurezza, consentiranno di rendere i parcheggi che ci sono stati affidati al passo con i più elevati standard. L’efficientamento complessivo introdotto anche a livello organizzativo ha comunque rispettato i livelli occupazionali, offrendo alla forza lavoro impiegata nuove opportunità di crescita professionale”.







"Il mantenimento delle risorse umane impiegate nelle strutture era una delle clausole che la società aggiudicatrice dell'appalto doveva essere in grado di rispettare – commenta il sindaco Nicola Sanna – e così è stato, i nove lavoratori sono stati assorbiti. La nuova gestione di Apcoa, operatore della sosta leader in Italia e all'estero, garantirà alla nostra città delle strutture più moderne e sicure, in linea con gli standard europei".



"È un’ulteriore operazione che migliora in maniera significativa il servizio offerto alla cittadinanza - sottolinea l’assessore alle Politiche per le infrastrutture della mobilità urbana, Antonio Piu –. Inoltre, l'affidamento ad Apcoa permetterà all'amministrazione comunale di risparmiare oltre 400 mila euro l'anno, per le spese di gestione e per il pagamento delle utenze ad Atp, che ha garantito la gestione delle strutture fino al 2018".



* * *



APCOA PARKING Italia S.p.A. è l’operatore leader dei servizi di parcheggio sia in Italia che in Europa. In Italia vanta attualmente un portafoglio di circa 150 parcheggi distribuiti su tutto il territorio nazionale, con un fatturato annuo realizzato nel corso del 2017 di 59 milioni di euro. APCOA PARKING Italia fa parte del gruppo APCOA PARKING Group, la cui sede centrale è a Stoccarda e gestisce in Europa oltre 9.000 parcheggi per un totale di circa 1,4 milioni di posti auto in 13 paesi.