Sassari, le farmacie aderiscono alla giornata della raccolta del farmaco

Il Banco Farmaceutico nasce nel 2000 da un gruppo di persone che, provocate dalla crescente povertà sanitaria, decide di raccogliere farmaci da donare ai bisognosi. Dal 2000 ad oggi, il secondo sabato di febbraio, si svolge la GRF – Giornata di Raccolta del Farmaco che, sabato 9 febbraio, giungerà alla XIX edizione.



Circa 20.000 volontari presenti nelle farmacie che aderiscono all’iniziativa (sono oltre 4.500) invitano i clienti a donare un medicinale da banco, che sarà poi consegnato agli enti assistenziali convenzionati (sono più di 1.750) con la Fondazione Banco Farmaceutico onlus.



La GRF si svolge in 104 provincie italiane e nella Repubblica di San Marino. Durante l’edizione del 2018 sono state raccolte 376.692 confezioni di farmaci, per un controvalore economico pari a 2.642.519 euro. Ne hanno beneficiato oltre 539.000 persone assistite dagli enti convenzionati. In 18 anni, la GRF ha raccolto più di 4.700.000 farmaci, per un controvalore superiore a 28 milioni di euro.



In Provincia di Sassari, hanno aderito alla XIX GRF 30 farmacie (elenco completo su https://www.bancofarmaceutico.org/chi-siamo/farmacie/sassari).

I farmaci raccolti saranno consegnati a 19 enti assistenziali del territorio. Durante la GRF del 2018 sono stati raccolti 2218 confezioni di farmaci, grazie ai quali sono state aiutate 1700 persone bisognose assistite dai 19 enti caritativi del territorio convenzionati con Banco Farmaceutico.



Il nostro giornale per un fraintendimento, del quale si scusa con i propri lettori e con gli interessati, ha riportato solo il coinvolgimento di una farmacia in un precedente articolo. Perciò, vista la rilevanza dell'iniziativa e per completezza dell'informazione pubblichiamo di seguito tutte le farmacie del territorio che hanno aderito all'iniziativa:



FARMACIA AL ROSELLO

VIA AL ROSELLO 22, 7100, SASSARI (SS)

FARMACIA CADONI

VIA ROMA, 149, SENNORI (SS)

FARMACIA CARLO FELICE SNC

VIA CARLO FELICE 42 A, SASSARI

FARMACIA CESARE PISANO SNC

C.SO VITTORIO EMANUELE, 78/A, SASSARI

FARMACIA CUCCURU GIUSEPPINA

VIA CELLINI, 1, PORTO TORRES

FARMACIA DOTT. LUCA CONTI

CORSO VITTORIO EMANUELE 36, ARDARA

FARMACIA DOTT. MASALA ANTONIO

VIA FORLANINI, 33, SASSARI

FARMACIA DOTTORESSA CORSO MARIA SILVIA

VIA BALDEDDA 17 A, SASSARI

FARMACIA ELENA UNALI

VIA MANNU 13, BANARI

FARMACIA EREDI MANCA

VIA DANTE, 25, SASSARI

FARMACIA FERTILIA

VIA POLA, 10, ALGHERO

FARMACIA LANERI

VIA ROMANGIA, 20/A, SASSARI

FARMACIA MANCA GAVINO

VIA BUDAPEST, 1/E,SASSARI

FARMACIA MANLIO PISANO

VIA BRIGATA SASSARI, 15, SASSARI

FARMACIA MERELLA

VIA PRUNIZZEDDA, 29/A, SASSARI

FARMACIA MULAS

VIA SULCIS, 2,SASSARI

FARMACIA MULAS

VIA DON MINZONI, 118, ALGHERO

FARMACIA OPPO

VIA FRATELLI COSSIGA, 57, SILIGO

FARMACIA PASTORINO

VIA V. EMANUELE, 1, OZIERI

FARMACIA PINNA NOSSAI

P.ZZA AZUNI, 9, SASSARI

FARMACIA PORCU

VIA PASCOLI, 16/C, SASSARI

FARMACIA SANTA VITTORIA

VIA SANTA VITTORIA 15 A, SENNORI

FARMACIA SANT'ORSOLA NORD

VIA ORTOBENE 10, SASSARI

FARMACIA SCHIRRU

VIA UMBERTO, 1, THIESI

FARMACIA SIRCANA

VIA COL. SERRA, 21, OSSI

FARMACIA SIRCANA

P.ZZA MARGINESU, 22, SORSO

FARMACIA TALU

VIA PREDDA NIEDDA NORD STR. 21, SNC, SASSARI

FARMACIA VALENTI DI ROBERTO CADEDDU SAS

VIA ORIANI, 9/A, SASSARI

FARMACIA VILLANI

VIA DEI MILLE, 50, SASSARI

FARMACIA VINCENTELLI

V.LE TRENTO, 8, SASSARI