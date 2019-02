Strada provinciale dell'Anglona, limite di velocità 50 chilometri orari

Con una ordinanza a decorrere da questa mattina, il dirigente del settore viabilità della provincia di Sassari istituisce il limite di velocità di 50 Km./h a tutti i veicoli nella strada provinciale dell' Anglona, nel tratto Osilo - Nulvi. Nell'ordinanza si evince che il limite è stato imposto a causa di cedimenti nella pavimentazione stradale, e di accumuli di materiali dovuti al dilavamento delle scarpate sulle banchine. Nel frattempo che vengano eseguiti i lavori di messa in sicurezza, il limite nello specifico riguarda il tratto dal bivio per la sp72 per Osilo e Sennori all'innesto per la ss 127 nei pressi di Nulvi.