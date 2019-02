A Sassari nasce City Lights, cineme e scuola di cinema nel cuore della città

E' attiva su Produzioni dal Basso, storica community italiana di crowdfunding, la campagna di raccolta fondi a favore di City Lights, il progetto per realizzare una sala cinema d'essai a Sassari, dove creare anche una scuola di cinematografia con lezioni di regia, sceneggiatura, fotografia. Alla regia il sassarese Bonifacio Angius, e workshop specifici su sceneggiatura, montaggio e fotografia con i maestri Massimo Gaudioso (Gomorra; Dogman), Daniele Ciprì (È stato il figlio, La bella addormentata) e Walter Fasano (Suspiria di Luca Guadagnino). Il progetto nasce dalla volontà di un' associazione culturale no profit, Unione Cineasti Indipendenti (U.C.I.), fondata nel 2008 da Bonifacio Angius, Gianni Tetti e Stefano Deffenu, che opera nel campo dell'audiovisivo e principalmente nella produzione, diffusione e formazione cinematografica. Ha collaborato ad un numero considerevole di cortometraggi, lungometraggi e documentari premiati in tutto il mondo, favorendo l'inserimento nel settore dell'audiovisivo in Sardegna di nuove figure professionali.



Grazie alla campagna di raccolta fondi attiva su Produzioni dal Basso permetterà l'apertura di aprire una sala cinematografica di circa cento posti nel cuore del centro urbano. Prendendo spunto da realtà vincenti presenti in territorio italiano ma completamente assenti in tutto il nord Sardegna, il cinema City Lights adotterà la modalità di multi programmazione con tre spettacoli al giorno e tre film diversi: Un film d'autore italiano o straniero, un film prodotto in Sardegna, e un film Classico che si alterneranno ruotando durante la programmazione settimanale. L'attività sarà gestita come circolo culturale privato.

Parte fondamentale del progetto sarà creare, all'interno dello stesso spazio, una scuola di cinema attraverso la creazione di due corsi trimestrali a numero chiuso. Un corso recitazione cinematografica e un corso di filmmaking, che avrà come direttore artistico il regista Bonifacio Angius, il supporto del maestro Alessandro Gazale.



Per maggiori informazioni sulla campagna e sulle ricompense previste:

https://www.produzionidalbasso.com/project/city-lights-cinema-e-scuola-di-cinema/