Alghero, arrestata 19enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti

La 19enne è stata tratta in arresto e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stata accompagnata presso la propria abitazione e a seguito dell’udienza di convalida dell’arresto, tenutasi questa mattina, sottoposta agli arresti domiciliari.















Nel pomeriggio di ieri gli agenti della Polizia di Stato unitamente alla Guardia di Finanza, nel corso di un servizio mirato alla prevenzione ed al contrasto dello spaccio illecito di sostanze stupefacenti, hanno proceduto all’arresto di una 19enne, trovata in possesso di 41 grammi di marijuana.Gli agenti della Polizia di Stato di Alghero, del Reparto Prevenzione Crimine “Sardegna” di Abbasanta ed unità cinofila della Compagnia della Guardia di Finanza di Alghero, hanno notato, nei pressi dei giardini pubblici di via Vittorio Emanuele, la donna già nota per i suoi precedenti in materia di stupefacenti.Insospettiti dalla sua presenza gli operatori hanno proceduto al controllo della stessa, che ha provato inutilmente ad allontanarsi, accennando la fuga.La 19enne sottoposta a perquisizione è stata trovata in possesso, occultata nelle tasche del giubbotto, di sostanza stupefacente, suddivisa in 5 involucri in cellophane, risultata poi essere marijuana. La perquisizione è stata estesa anche all’abitazione della donna, dove, è stata rinvenuta ulteriore sostanza stupefacente, per un totale di circa 41grammi, un bilancino elettronico e la somma di circa 5000 euro, verosimilmente profitto dell’attività illecita.