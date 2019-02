I Calvia: patrioti e artisti d'Italia e Sardegna

di SSN

Martedì 12 febbraio, ore 18:30, nell'Aula Magna dell'ITI Angioy di Sassari, si terrà il primo degli Open Day Culturali del Corso Serale con una conferenza dal titolo I CALVIA: PATRIOTI E ARTISTI D'ITALIA E SARDEGNA, tenuta da BRUNO Lombardi, ospite d'onore Antonio Mario Siotto Calvia. Faranno gli onori di casa Laura Lanza e Gianni Fozzi, insieme al dirigente scolastico dell'ITI Angioy, Luciano Sanna.



La storia di un padre e i suoi figli illustri: Salvatore, Pompeo con Antonino e Mario, che hanno contribuito enormemente alla cultura d’Italia, di Sardegna e di Sassari. Le vicende umane, professionali e artistiche dei Calvia, così avvincenti e ricche di sfumature poetiche davvero originali. Verranno esposti, anche cimeli e documenti della I guerra d’indipendenza Italiana del 1848.



SALVATORE CALVIA, classe 1822 e deceduto nel 1909, è stato un patriota sardo per la nascente Italia nella 1° guerra d'indipendenza del 1848; restò in servizio militare per alcuni anni al fianco di Garibaldi (con il quale visse un'amicizia profonda) e dei Re Carlo Alberto e Vittorio Emanuele II; poi riprese la sua attività professionale sin quasi alla morte, offrendo i suoi autorevoli servigi nel campo dell'architettura e dell'insegnamento, nonché per le ferrovie di Sardegna. Lo storico Bruno Lombardi ha recentemente ricostruito la vita del Calvia, in occasione dello studio dell'archivio di famiglia; nella conferenza mostrerà cimeli e documenti inediti, e parlerà dell'avvincente esistenza di Salvatore Calvia: un sardo per l'Italia.



Dei tre fratelli Calvia, figli del patriota Salvatore, abbiamo testimonianza in merito al loro contribuito alla diffusione della Cultura in ambito sardo, nazionale e internazionale.Di Pompeo, è di notevole interesse l’ambito letterario, poetico e pittorico, di Antonino l’ambito poetico, teatrale e di conferenziere, di Mario l’ambito storico e tecnico; il carattere intellettuale dei tre Calvia verrà esposto al pubblico insieme a documenti inediti, da Bruno Lombardi.

Poesia, pittura, teatro, musica, ricerca, scienza, politica: la famiglia Calvia.

Link dell'evento su Facebook: https://www.facebook.com/events/356363471617257/