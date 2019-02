Sorso: denunciato per detenzione illecita di armi

di SSN

Ieri mattina, la polizia di Sassari ha denunciato un 37enne di Sorso per detenzione illecita di armi. Gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito una perquisizione all’interno dell’abitazione del giovane, nell’agro del Comune di Sorso, a seguito della quale hanno rinvenuto una pistola a salve, tipo scacciacani, modello rivoltella, di libera vendita e tre cartucce calibro 12 da caccia.



Il 37enne, con numerosi precedenti penali per stupefacenti, reati contro il patrimonio e le armi, attualmente sottoposto all’affidamento in prova al servizio sociale, è risultato privo dell’autorizzazione di polizia per detenzione armi o munizioni.



L’uomo è stato segnalato all’A.G. competente per detenzione abusiva di armi ed al Tribunale di Sorveglianza, per la violazione alle imposizioni prescritte.