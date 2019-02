"Destinazione Sardegna 2018-21", la Sardegna alla Bit di Milano

Ieri, domenica 10, la mattina è stata dedicata agli ‘speedy meeting’, appuntamenti liberi di cinque minuti nei desk dei buyer all’interno della fiera, organizzati per zone geografiche e segmenti. Dal pomeriggio di oggi a martedì 12 lo stand Sardegna diventerà un business center, dove la domanda nazionale e internazionale entrerà a contatto con l’offerta ricettiva e la proposta di prodotti tematici isolani, tramite appuntamenti ‘b2b’ prefissati. Nello stand spazio anche alla promozione di turismo slow, con Trenino Verde e Cammini, trekking e biking, nonché della mostra internazionale Le civiltà e il Mediterraneo, che rientra nel piano di rafforzamento dell’heritage tourism: sarà inaugurata il 14 febbraio prossimo e resterà visibile sino al 16 giugno al museo archeologico nazionale di Cagliari. Come già in occasione della Boot di Dusseldorf, a suscitare particolare curiosità nel pubblico ecco il modellino dell’AC 75 di Luna Rossa per pubblicizzare presenza a Cagliari della base del challenger ufficiale della Coppa America e la partenza dal capoluogo delle America’s Cup World Series.









Con i punti di forza della sua offerta e con l’obiettivo di potenziare nuovi segmenti di mercato e nuove stagionalità, punti-cardine del piano strategico regionale del turismo ‘Destinazione Sardegna 2018-21’ varato di recente, laRegione Sardegna si presenta alla 41esima edizione della Borsa internazionale del Turismo di Milano, in programma da domenica 10 a martedì 12 febbraio.La Regione Sardegna è presente con uno stand di circa 500 metri quadri (il numero 105 all’interno del Padiglione 3), all’interno del quale fa da supporto alla attività dei 59 operatori sardi accreditati, protagonisti di promozione e commercializzazione delle proposte di vacanze nell’Isola. Si tratta sia di aziende del settore ricettivo - 29 tra hotel e catene alberghiere (a 3, 4, 5 stelle) e dieci strutture ricettive di altre tipologie (villaggi turistici, camping, albergo rurale, CAV e ostelli) - che operatori dei servizi turistici, tra cui tour e bus operator, agenzie di viaggio, società di servizi e di trasporto legato al turismo, consorzi, guide turistiche, operatori specializzati in wedding planner e turismo attivo (trekking e vela). All’interno dello spazio per gli operatori sardi è prevista una fitta agenda di incontri commerciali con buyer italiani e stranieri.