Anche Ploaghe partecipa alla protesta dei pastori sardi contro il prezzo del latte

Si sono dati appuntamento alle 22 in Piazza San Pietro i pastori di Ploaghe per aderire alla protesta che sta attraversando in questi giorni tutta la Sardegna. E anche loro tutti insieme hanno gettato sulla piazza il latte frutto dei loro sacrifici e del loro lavoro per dire no al prezzo del latte e per dimostrare la loro presenza e partecipazione a questa protesta. In Piazza San Pietro c'erano anche molti cittadini per dare sostegno e solidarietà a questi pastori.