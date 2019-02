Sassari, partono i lavori per il marciapiede in via Milano

Oggi sono iniziati i lavori per realizzare il marciapiede ciclopedonale di via Milano. La ditta aggiudicataria dei lavori sta delimitando le aree di cantiere. Questo comporta la riduzione a una singola corsia del senso di marcia ascendente del tratto di via Milano dalla rotatoria con via Ugo la Malfa sino a quella con la via Carlo Felice. I lavori saranno coordinati dal settore Infrastrutture della Mobilità ed eseguiti dalla Imp Costruzioni generali srl Carloforte.