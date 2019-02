Medaglia d'oro per Simone Piroddu e bronzo per Gavino Pazzona ai Campionati Italiani di Ostia

- Campionato del mondo in Bulgaria Sofia dal 29 Luglio al 04 Agosto 2019.

























Si sono svolti a Ostia Lido al PalaPelicone del Centro Olimpio Federale, sabato 9 e domenica 10 febbraio 2019, in contemporanea, i Campionati Italiani Assoluti e i Campionati Italiani Cadetti di Lotta StileLibero; 97 le Società sportive partecipanti con oltre 230 atleti, selezionati da ogni regione d'Italia, la Polisportiva Athlon Sassari, allenata da Mario e Gianfranco Piroddu ha schierato in campo sette Lottatori, i quali hanno saputo difendere i colori della nostra isola e portare a casa un grande risultato. Anche per il 2019 si riconferma Campione d'Italia per l’ennesima volta Simone Vincenzo Piroddu, che ha gareggiato nella categoria di peso kg. 60 classe cadetti, vincendo nettamente quattro combattimenti permanifesta superiorità, nell’incontro di finale ha sconfitto il rappresentante della Lombardia Andrea Giussani. Medaglia di bronzo per Gavino Pazzona nella classe assoluti nella categoria di peso Kg. 70, che ha sostenuto quattro incontri, con tre vittorie agli ottavi, ai quarti e nella finalina per il terzo posto, perdendo solamente la semifinale contro Angelo Costa delle Fiamme Oro Roma, che si è poi aggiudicato il titolo italiano della categoria.Altri importanti risultati arrivano dal resto della pattuglia della Polisportiva Athlon Sassari: Classe Cadetti: 5° classificato nei Kg. 55 Emanuele Masia, 5° classificato Dante Bussu nei kg. 65; Classe Assoluti: 5° classificato Alessio Salvatore Vandi, 12° classificato Gavino Pazzona nei kg. 70, 12° classificato Nicola Costanzo nei kg. 74. Il presidente Vincenzo Piroddu commenta così i risultati: “tutti gli atleti hanno dato il massimo di se stessi, in questa unica e singolare competizione di altissimo livello come i campionati di Italia, anche la fortuna non èstata dalla nostra parte, contavamo sino all’ultimo secondo nei combattimenti di finale dei nostri ragazzi di portare altre tre medaglie di bronzo con: Emanuele Masia, Dante Bussu e Alessio Salvatore Vandi,comunque va bene così."Simone Vincenzo Piroddu, sarà impegnato con la nazionale Italiana di Lotta, in ritiro collegiale al centroolimpico di Ostia, per la preparazione a diversi Tornei Internazionali, in avvicinamento ai prossimi impegniagonistici delle competizioni continentali e mondiali come:- Campionato Italiano Junior di Lotta Stile Libero a Ostia Roma;- Campionati Europei a Faenza Italia dal 17 al 23 Giugno 2019;