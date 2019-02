Alghero. Cuori da rubare in centro storico in occasione di San Valentino

A Febbraio escalation di furti in centro storico, sotto lo sguardo connivente degli esercenti. Si fa per dire. Da qualche giorno tra le stradine entro le vecchie mura si assiste ad un via vai di palloncini rossi a forma di cuore portati con disinvoltura a passeggio da passanti di ogni età. Anziani, bambini, giovani coppie, mamme o babbi, professionisti in cravatta, tutti con un cuore in mano.Il motivo è semplice, ma anche divertente. I commercianti del Centro Commerciale Naturale ”Al Centro Storico” stanchi di creare allestimenti a tema che puntualmente venivano rubati o danneggiati, quest’anno hanno scelto un modo simpatico per istigare al furto. I palloncini vengono esposti ogni giorno fuori dai negozi, ristoranti e bar aderenti all’iniziativa come fossero dei veri e propri bouquet di fiori freschi. Che non siano fiori, ma cuori poco cambia. L’invito è coglierli, coglierne uno per primi, portarlo via con se diffondendo colore e amore per le vie del centro città. Un vero e proprio Furto con amore.L’iniziativa, che nel frattempo sta diventando virale anche sui social con selfie di ogni genere e scorci delle vie del centro accompagnati dagli hashtag #amorealcentro #viedallamore si chiama “Cogli l’amore” e durerà sino a fine mese e sino a esaurimento palloncini.. Il Centro Commerciale Naturale “Al centro storico”, il più grande CCN della città con le sue 100 aziende iscritte, conferma anche quest’anno la naturale propensione a vivacizzare nei più tranquilli periodi dell’anno le vie del centro con allestimenti a tema, contest, eventi virali, sino alle più complesse iniziative di intrattenimento.



L’invito ovviamente è di condividere gli scatti della propria partecipazione dell’evento “Cogli l’amore” nelle pagine instagram (ccnalcentrostorico) e facebook (@algherocentrostorico).