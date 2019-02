Attentato sindaco di Tortolì, la solidarietà del presidente Ganau

«Non posso esimermi dall'esprimere la mia personale solidarietà e quella dell'Assemblea sarda che rappresento al sindaco di Tortolì, Massimo Cannas. Continua senza sosta la violenza ai danni degli amministratori comunali e in un momento così delicato per la nostra isola, di forte tensione sociale, occorre rafforzare e sostenere la strada della legalità e il ruolo delle istituzioni. Mi associo e sostengo l'impegno già dimostrato dall'Anci regionale con l'auspicio che la riunione in Prefettura a Cagliari, già programmata per i prossimi giorni dell'Osservatorio contro gli attentati agli amministratori pubblici, possa servire a definire nuove strategie e azioni utili a governare la difficile situazione che noi tutti, rappresentanti delle istituzioni, stiamo attraversando».

Lo dichiara Gianfranco Ganau, presidente del Consiglio regionale della Sardegna, candidato alle Elezioni regionali del 24 febbraio 2019.