Sassari. Si ribalta più volte sulla rotatoria di Via Milano

Ennesimo incidente in via Milano, a ridosso della rotatoria. Un auto si è completamente ribaltata poichè, stando alle testimonianze sul posto, parrebbe che un'altra auto non abbia dato la precedenza in ingresso nella rotatoria. L'auto è stata speronata, ribaltandosi poi più volte finendo sul muro di delimitazione della rotatoria stessa. L'uomo al volante dell'auto speronata, non ha riportato ferite gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e l'ambulanza del 118 che ha trasportato l'uomo in ospedale, ancora sotto choc. Il traffico ha subito rallentamenti.