Alghero. "Argento Vivo", secondo appuntamento dedicato agli anziani dell'Ostello della gioventù

Giovedì 14 febbraio alle 16.00 si terrà il secondo appuntamento della rassegna Argento Vivo, il breve ciclo che il Alghero ha voluto dedicare agli anziani della città, temporaneamente ospiti dell’Ostello della Gioventù di Fertilia, nell’ambito dell’iniziativa "Un Ostello per tutti". L’appuntamento è in collaborazione con la sezione di Alghero dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, per la proiezione dell'omonimo documentario realizzato dall’associazione stessa, dalla Società Umanitaria di Alghero e dalla Big Sur di Paolo Pisanelli (anche regista) in occasione del centenario della Prima Guerra Mondiale. Nel documentario compaiono, come testimoni, alcuni degli ospiti del Centro Residenziali Anziani che avranno, in questa occasione, la possibilità di rivedersi per la prima volta.