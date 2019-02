Progetto Cambusa. Focus group con gli imprenditori dell'agroalimentare

La Camera di Commercio del Nord Sardegna è capofila del progetto Cambusa, finanziato dal programma INTERREG Marittimo Italia Francia 2014-2020.

Obiettivi: creare una piattaforma promozionale e commerciale per la distribuzione dei prodotti tradizionali sardi di alta qualità nei porti turistici e attrarre nuovi consumatori tra i diportisti che approdano nei lidi sardi nel corso della stagione estiva. Cambusa prevede una serie di attività che coinvolgono gli imprenditori del territorio attraverso la partecipazione a Focus Group strategici. Il prossimo è in programma a Promocamera, in Via Predda Niedda 18, domani il 14 Febbraio, a partire dalle 10, con gli imprenditori della filiera agroalimentare.

" I focus group sono una delle tappe di avvicinamento al 315° Nautic Event Alghero 2019 in programma a maggio che vedrà coinvolte in prima linea le aziende- spiega il presidente di Assonautica provinciale e delegato camerale per la nautica, Italo Senes - capaci di esprimere il meglio delle nostre produzioni. Così come nella visione strategica del progetto Cambusa che favorisce la diffusione del patrimonio eno-gastronomico tipico e locale del Nord Sardegna. Assonautica Nord Sardegna metterà a sistema le esperienze passate, nuovi metodi e nuove conoscenze, promuovere e creare nuove opportunità nell'ambito del turismo e della nautica da diporto collegandola con il settore agroalimentare del territorio nell'ambito dei porti turistici".

I Focus Group hanno l’obbiettivo di informare le aziende delle opportunità promozionali offerte dal progetto e individuare le modalità operative di valorizzazione dei loro prodotti. I prodotti inseriti nel progetto Cambusa dovranno rispettare delle linee guida che ne garantiscano e ne certifichino la qualità, l’autenticità, la conservabilità e l’etichettatura multilingue.