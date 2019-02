San Valentino a Casa Serena

Un cuore per tutte le signore presenti, musica, poesia e un tocco di romanticismo sono gli ingredienti usati dagli ospiti di Casa Serena per rendere magico e divertente il 14 febbraio, la festa degli innamorati. Domani nella residenza di via Pasubio, dalle 17, ospiti, volontari, personale e quanti desiderano partecipare a una serata in buona compagnia troveranno la musica di Gavino e Nicolino Pisano e Gilberto Cara, letture di poesie e piccoli omaggi, per la festa di san Valentino a Casa Serena. Si tratta di uno degli appuntamenti immancabili nel calendario di eventi organizzati dal Comune di Sassari e dalla Coopas per animare le giornate della struttura e aprirla alla cittadinanza, in momenti divertenti e costruttivi di incontro, anche tra generazioni diverse.