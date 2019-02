Vertenza Latte,Codancons: allevatori costretti a firmare contratti in bianco? Esposto per estorsione

Il Codacons ha inoltre inviato una istanza urgente al Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, chiedendo di convocare anche l’associazione alla riunione indetta per domani con gli allevatori, non potendo i consumatori essere esclusi da un tavolo che li riguarda in modo diretto. In caso di esclusione dei rappresentanti dei consumatori dal tavolo sul latte, sarà inevitabile la richiesta di nomina di un commissario ad acta come avvenuto per il tavolo sull’Ilva.









Una nuova denuncia viene annunciata dal Codacons sul caso del latte acquistato presso i pastori sardi a prezzi inferiori rispetto ai costi di produzione. L’associazione, a seguito delle denunce degli allevatori secondo cui in molti, pur di avere liquidità e non far fallire le proprie aziende, avrebbero firmato contratti “in bianco” con le aziende senza poter decidere il prezzo di vendita del latte, ha deciso di presentare un nuovo esposto alle Procure di Roma e Cagliari per i reati di estorsione, violenza privata e associazione a delinquere.”.