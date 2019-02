Tirocini formativi, bonus, asili. Via libera della Regione per azioni di lavoro continuate

Via libera oggi dalla Giunta alla delibera dell'assessorato del Lavoro che riprogramma gli importi di alcune azioni del Por FSE 2014 – 2020, per consentire la prosecuzione di attività già avviate e il lancio di iniziative di nuovo respiro. Cinque gli interventi oggetto del provvedimento. Tre sono iscritti nelle azioni di qualificazione e riqualificazione in favore di disoccupati di lunga durata: 1 milione di euro per incrementare il finanziamento degli assegni formativi del programma LavoRAS, per sopperire all’esaurimento delle risorse che ha impedito, ad alcune centinaia di aspiranti allievi, di poter iniziare l’attività formativa individuata dai Centri per l’Impiego che li avevano presi in carico; 2 milioni 300mila euro destinati ad ASPAL per il nuovo avviso tirocini, che si sommano alle risorse nazionali già destinate allo scopo; 140mila euro ad incremento del finanziamento dei corsi LavoRAS per i giovani sotto i 35 anni.



La delibera consente, inoltre, così come previsto dalla Legge regionale n. 48 del 28 dicembre, l’utilizzazione di 2 milioni di euro per il programma “Ore preziose, 2019”, per pagare parte delle rette degli asili nido, al fine di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie. Con l’ausilio dell’IN SAR Spa., la direzione generale Lavoro attiverà il programma, dalla dotazione complessiva di 4 milioni di euro, comprese le risorse regionali stanziate dal Consiglio di via Roma. Per dare continuità all’attività di rafforzamento dell’offerta dell’alta formazione attraverso le Borse di dottorato, la delibera prevede l’apertura della seconda finestra nell’avviso per l’anno 2016, destinandovi ulteriori 3 milioni 519mila euro.



Infine, vengono assegnati alla DG Personale ulteriori 92 mila euro per una serie di attività connesse alla realizzazione del Piano per il Rafforzamento Amministrativo.