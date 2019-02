Buddi Buddi, al via i lavori per la passerella ciclopedonale

Sabato 16 febbraio dalle 7 sarà chiusa al traffico la semicarreggiata della Buddi Buddi verso Sassari, tra la rotatoria del bar Graziella e quella del distributore. La modifica alla viabilità è necessaria per eseguire la posa in opera della passerella ciclopedonale per lo scavalco della strada Buddi Buddi e della linea ferroviaria Sassari Sorso in località Zuari. Le attività, salvo imprevisti, si dovrebbero concludere nel pomeriggio e saranno a cura della ditta Icort srl appaltatrice dei lavori. Il traffico in ingresso verso la città sarà deviato nella semicarreggiata entrante che, tra la rotatoria del bar Graziella e quella del distributore, dovrà essere percorso a doppio senso di circolazione.

Nella prima parte della mattinata saranno posizionati i mezzi vicino al viadotto stradale che scavalca strada e ferrovia; il varo della prima trave, sopra la linea ferroviaria Sassari - Sorso, è previsto nella tarda mattinata, seguirà il posizionamento della seconda, sopra la strada; il cantiere dovrebbe concludersi, salvo imprevisti, nel tardo pomeriggio.