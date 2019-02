Corto circuito e la casa prende fuoco. Attimi di paura in via Frigaglia a Sassari

La donna si è accorta subito del corto circuito. Prima uno scoppio sordo, poi il fumo e le fiamme. La tempestività della chiamata e la corsa dei vigili del fuoco hanno fatto scongiurare il peggio. Le fiamme sono state domate in tempo e nessuno degli abitanti della casa e della palazzina è rimasto intossicato. Solo tanta paura per quello che poteva succedere. Sul posto, in via Frigaglia, nel centro storico di Sassari sono arrivati i vigili del fuoco con la colonna mobile.