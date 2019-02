E' tempo di Open day all'ArtLab dell'Accademia Sironi di Sassari

di SSN



ArtLab è il laboratorio di fabbricazione digitale, attivato e operativo al Mas.Edu in via Pascoli, gestito dall’Accademia di Belle Arti “Mario Sironi” di Sassari, che opera nell’ambito dell’artigianato artistico, e promuove l’utilizzo delle nuove tecnologie in campi come ceramica, oreficeria, sartoria, pelletteria, scultura, scenografia. È aperto a tutti quelli che hanno creatività, immaginazione e voglia di sperimentare nuovi materiali e nuove forme in questo ambito.



All’interno degli spazi di ArtLab si organizzano corsi, seminari, workshop aventi ad oggetto differenti tematiche: dalla prototipazione rapida, modellazione 3D, alla produzione di piccole serie.

Sono previste, inoltre, diverse giornate di fabbricazione-formazione, alcune molto specifiche, dove si avrà l’opportunità di imparare ad utilizzare diverse macchine e tecnologie.



All'ArtLab è possibile utilizzare le macchine di prototipazione con il supporto dei faber, ricevere assistenza per il self fabbing ed il digital fabbing, realizzare oggetti di piccole e grandi dimensioni in autoproduzione e partecipare a workshop, talk ed attività di coworking legati ai temi dell’autofabbricazione e artigianato digitale.



Nasce così l' OPEN DAY ArtLab Accademia Sironi in programma venerdì 15 febbraio dalle ore 10 alle 18 che lancia la CAMPAGNA TESSERAMENTO 2019. Nel corso della giornata sono previste alle ore 11 presentazione Centro Risorse Art Lab; alle ore 15 dimostrazione stampa 3d con materiali fluido densi, e, per chiudere alle ore 17, una dimostrazione taglio e incisione laser.

Per Info:

Mail: artlab@accademiasironi.it

Telefono: 0794925601

Web: artlab.accademiasironi.it