Dario Olmeo presenta il cocktail di San Valentino

Si chiama “Pasos de Amor” ( Passi d'amore in spagnolo ndr ) il nuovo cocktail ideato dal barchef algherese Dario Olmeo e dedicato a tutti gli innamorati per la giornata di San Valentino. Un long drink preparato con la tecnica Shake and Strain in una combinazione semplice fruttata, ma allo stesso tempo vincente, fresca, elegantemente equilibrata che va a creare una alchimia con tutti gli ingredienti. La base è un infuso “home made” di vodka con frutto della passione e salvia, succo di pompelmo rosa, liquore al bergamotto, simple syrup e per finire un ”aria” al mirto rosso. Il tutto servito in un elegante bicchiere a forma di scarpa da donna. Un modo diverso e originale per festeggiare l'amore