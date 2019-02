Sassari. Nuova estensione del servizio porta a porta

Da lunedì 25 febbraio il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta arriva anche in via Padula, via Pasca, via Morandi e via Vardabasso. Riguarderà sia condomini sia case autonome. Per queste ultime l'Amministrazione comunale e Ambiente Italia - Cns Formula Ambiente hanno organizzato un incontro informativo con gli abitanti interessati per martedì 19 febbraio alle 18 nella sala Langiu del Comando della Polizia municipale in via Carlo Felice, 8, durante il quale saranno anche consegnati i kit per la raccolta differenziata e i calendari. Chi non potrà partecipare può ritirare il kit nel deposito della società Ambiente Italia, nella zona commerciale Predda Niedda, strada 4, tutti i mercoledì (eccetto i festivi), dalle 8:30 alle 13 e dalle 15 alle 18.

I condomini già in questi giorni sono stati coinvolti dalla rivoluzione verde grazie agli amministratori che sono stati contattati da Ambiente Italia. I palazzi riceveranno i contenitori carrellati da mettere all’interno del cortile.



Per informazioni è possibile consultare il sito www.differenziatasassari.it, scrivere a info@differenziatasassari.it o chiamare il numero verde 800012572 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19).