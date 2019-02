Olbia, arrestato con un chilo di eroina nello stomaco

di SSN

La Polizia di Olbia, nei giorni scorsi, ha arrestato U.G., 25enne nigeriano, trovato in possesso di circa un chilogrammo di eroina. L’uomo è stato fermato presso il porto di Olbia, dal personale del locale Commissariato e all’atto del controllo ha evidenziato segni di nervosismo. Un atteggiamento ha portato gli agenti a sottoporlo ad ulteriori accertamenti.



I successivi controlli hanno permesso di sospettare che l’uomo stesse “trasportando” stupefacenti Così il giovane è stato ricoverato presso l’ospedale di Olbia e sottoposto ad accertamenti sanitari, che hanno evidenziato la presenza di circa 50 ovuli, particolarmente voluminosi rispetto agli standard propri degli “ovulatori”, che in totale contenevano circa un chilogrammo di eroina purissima.



La Stradale di Sassari, impegnata con numerose pattuglie sulle strade interessate delle manifestazioni di protesta dei pastori, ha tratto in arresto, sulla strada statale 131, nel territorio del comune Muros, un 61enne della provincia di Cagliari, che trasportava, occultato tra i sedili, circa mezzo chilo di cocaina.



Il quantitativo di eroina sequestrato negli ultimi mesi, (circa 3 chilogrammi), avrebbe consentito il confezionamento di circa 20000 dosi che una volta immesse nel mercato, avrebbero fruttato circa mezzo milione di euro. Inoltre, sono stati sequestrati circa 700 grammi di sostanza stupefacente tipo cocaina. Le attività sviluppate, nel loro complesso, hanno portato all’arresto di 8 persone.



La Squadra Mobile della Questura di Sassari, sta sviluppando un intensa attività investigativa, su ciascuna attività di sequestro di stupefacenti, anche monitorando il fenomeno della spedizione di droga attraverso gli “ovulatori”, con approfondimenti destinati a portare a sviluppi ulteriori l’attività di contrasto al fenomeno.